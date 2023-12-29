Кроме штрафа его ждало много серьезных разговоров с разными инстанциями. Всё-таки он задел репутацию всей команды.

Наставник российского футбольного клуба Краснодар Владимир Ивич, оповестил общественность, что со всей серьёзностью и ответственностью подошёл к разговору с форвардом команды Джоном Кордобой. Последний проявил себя неподобающе на футбольном поле, в матче 16-го тура российского чемпионата против Урала (1:3). Колумбийский футболист совершил оскорбительное действие в отношении главного арбитра.

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Как рассказал прессе тренер краснодарского коллектива, что за многолетний опыт пребывания в футбольной индустрии, его было очень сложно чем-либо удивить. Но то, что продемонстрировал его подопечный, выходит за рамки всякого приличия.

Ивич полагает, что если бы у Кордобы была возможность изменить прошлое, он бы обязательно воспользовался таким подарком судьбы. Естественно нападающего оштрафовали, а также провели с ним детальную беседу по поводу его поведения. Ведь своим поступком, Джон подпортил не только свой имидж, но также и лицо всей команды в целом.

Как заверил тренер, форвард осознал, какую оплошность он совершил, и что больше подобное никогда не повторится.

Продолжая общение с журналистами, Владимир Ивич заявил, что он ни в коем случае не желает оправдать отвратительный поступок Кордобы, а даже напротив, считает его неприличным.

И всё-таки наставник "Быков" отметил, что колумбиец является главным элементом его команды, невероятно сильным и физически слаженным спортсменом.

Также серб рассказал о своём негодовании по поводу судейских решений в том самом матче. Поскольку только на самом Джоне должны были зафиксировать как минимум пять нарушений. Но на деле, оборонительная линия Урала чересчур жёстко встречала атаки Краснодара, а главный арбитр данного противостояния, был крайне лоялен по отношению к екатеринбургской команде.

Владимир Ивич возглавляет футбольный клуб Краснодар с начала 2023 года, и на данный момент его подопечные занимают во внутреннем первенстве первую строчку, имея преимущество в два балла над питерским Зенитом, который располагается на втором месте.

Также, трехкратный бронзовый призер чемпионата России, отработал в 18 турах РПЛ, в которых смог 11 раз победить, 5 матчей завершить с ничейным исходом, а также только в двух случаях проиграть.

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Сам же колумбийский нападающий Джон Кордоба в этом игровом году, появился на поле в 20 матчах за клуб, отметился 11 голами и 4 голевыми передачами.