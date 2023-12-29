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g1tarist
Западная пресса пишет про невероятную скорость окапывания русских солдат
Бойцы постоянно создают земляные фортификационные сооружения.

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Современная западная доктрина полностью отказалась от рытья окопов и устраивания полноценных оборонительных позиций. Их генералы считали, что в рамках современной войны они просто будут неэффективны. Однако конфликт на территории Украины показал, что земляные работы слишком рано списали со счетов и обе стороны это регулярно доказывают. При этом русские войска делают это более эффективно и комплексно в отличии от своих украинских противников. Так, западное издание Pucará Defensa сообщает на своих страницах, что русские словно кроты закапываются в землю и постоянно роют и роют, создавая сети туннелей и траншей.

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В рамках своего материала издание Pucará Defensa рассказало, что секрет успешной наступательной деятельности русской армии заключается в умении быстро копать. Русские войска, заняв новые позиции, сразу начинают зарываться в землю и постоянно улучшают свое укрытие, превращая его в сеть туннелей, которые связывают огневые позиции и даже уходят в тыл. По этим окопам переносят грузы и раненых, перебрасывают подкрепления и даже наносят внезапные удары. Ресурс пишет, что русские подкапываются под позиции противника и подрывают их вместе с обороняющимися солдатами.

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Кроме того, как утверждает издание Pucará Defensa, русские могут очень быстро создать сеть туннелей, которая приближается к позициям врага. В то же самое время украинские военнослужащие почти не занимаются обустройством позиций. Приводится рассказ одного из бойцов ВСУ, который поделился своими наблюдениями. С его слов выходит, что киевские военные, занимая деревню или любую иную позицию используют для укрытия старые траншеи, остатки домов и обычные углубления в земле. Они не дорабатывают свои позиции и просто сидят где попало.

#сво #всу
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