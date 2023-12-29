В конце 2023 года у футболиста заканчивается контракт и он становится свободным агентом.

Форвард французского футбольного клуба ПСЖ Килиан Мбаппе, имеет возможность грядущим летом покинуть расположение родной команды. Как сообщает источник El Mundo Deportivo, футболист может отправиться в каталонскую Барселону в статусе свободного агента.

Согласно источнику, совсем недавно представитель "сине-гранатовых" Жоан Лопарта встречался с президентом мадридского Реала Флорентино Пересом. Главы двух великих клубов обсуждали массу футбольных вопросов, а также затронули волнующую тему, касающуюся известного французского нападающего Килиана Мбаппе.

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Представитель каталонской стороны заявил, что если "Сливочные" оставят многочисленные попытки подписать выдающегося форварда из Франции, то в свою очередь, Барселона не перестанет оказывать такую важную поддержку столичной команде в вопросе формирования нашумевшей Суперлиги. А также, Флорентино Перес должен подсказать ближайшему кругу Килиана Мбаппе, что контракт с каталонским клубом, это наилучший для него вариант.

В дополнение появилась информация, что на фоне дня рождения Барселоны, руководство команды собралось выделить примерно один миллиард евро, которые впоследствии станут активными благодаря созданию Суперлиги. Как стало известно, главным аргументом в вероятном трансфере французского нападающего в Барселону, должен стать бывший наставник каталонской команды, и по совместительству нынешний тренер ПСЖ, испанец Луис Энрике. На данный момент являясь действующим игроком парижской команды, Килиан Мбаппе не может вести переговоры с другими клубами, однако, начиная с 2024 года, футболист имеет право наладить связь с любой командой мира, чтобы договориться о переходе уже этим летом. Ранее сообщалось, что в ПСЖ не горят желанием отпускать своего лидера и главную надежду команды, и уже работают над тем, чтобы француз воспользовался активацией автоматического продления контракта до 2025 года.

Килиан Мбаппе, которому на данный момент 25 лет, провёл в текущем игровом году 22 матча за парижскую команду, и в итоге, реализовал самостоятельно 21 момент, а также помог забить своим коллегам два раза. К слову говоря, во многом благодаря именно Мбаппе, ПСЖ и смог выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, где встретиться в 1/8 финала с испанской командой Реал Сосьедад.

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Также, во внутреннем первенстве, столичный клуб занимает единоличное первое место, отрываясь от ближайших преследователей аж на целых пять пунктов.