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g1tarist
В Японии появился летающий робот-пожарный, похожий на дракона
Проект уже опубликован в открытом доступе.

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Ученые из Японии создали проект робота-пожарного, который умеет летать. Робот способен потушить возгорание с помощью собственного давления воды. Конструкция представляет собой двухкомпонентную двигательную систему. Внешне робот похож на левитирующий шланг.

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Система получила название «Flying dragon» - «Летающий дракон». В ней находятся два агрегата, у каждого из которого по 4 сопла. Один из них находится в конце шланга, второй – на расстоянии примерно в три метра. Агрегаты – это своего рода дроны, которые распыляют воду для тушения воспламенения и создают безопасность. Каждое сопло функционирует таким образом, чтобы обеспечивать необходимый поток воздуха, и, соответственно, парение над землей.

Самое большое количество воды, которую может распылить «Летающий дракон», составляет больше 6 литров в секунду – 6,6. Таким образом достигается и сохраняется оптимальное давление в 1 МПа – этого хватает для подъема устройства на два метра. Шланг всего лишь четыре метра длиной – он вполне достает до точки управления дроном, где находится диспетчер, управляющий роботом-пожарным.

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Устройство оснащено камерой и тепловизором – они помогают оператору ориентироваться и направлять робота в нужное место.

#робот #робот-пожарный
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