Искусственный интеллект отметит точку на карте когда вы ему дадите фото местности.

Студенты из Стэнфорда (Калифорния, США) смогли создать нейросеть под названием PIGEON (дословно с английского – голубь). Нейросеть может определять, где была снята фотография. По словам авторов приложения, искусственный интеллект определяет изображенную страну в 95% запросов. Кроме этого, он способен конкретизировать точку съемки – точность составляет до 40 километров.

Вдохновением для авторов разработки стала игра GeoGuessr – ее суть заключается в том, чтобы угадать реальное местоположение (страну, город, улицу) на основе короткого изображения, снятого с помощью Google Street View.

реклама

В PIGEON’е использовались изображения, собранные Google, а их количество насчитывает около полумиллиона. Для искусственного интеллекта это немного, как говорит Сайлас Альберти, соавтор разработки. Несмотря на это, проект оценивается создателями как успешный. Немалую роль в этом сыграл Тревор Рейнболт, эксперт в области угадывания по фотографии.

Тревор давно известен своими способностями – он может определить место, если показать ему старую семейную фотографию. Однако теперь его затмил искусственный интеллект. На YouTube есть видео его соревнования с нейросетью – и Рейнболт не в лидерах. Нейросеть легко справляется с поставленной задачей, при этом бюджет на ее создание совсем крохотный, а разработчики – буквально студенты.

Стенли, второй автор разработки, обращает внимание на то, что у нейросети есть огромный потенциал, особенно если за нее возьмется крупная компания по типу Google. В особенности он отмечает пользу искусственного интеллекта для спецслужб и военных.