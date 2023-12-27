Концепт был представлен этой весной на одной из выставок

Представители стартап-компании «Кама», выступающей в качестве разработчика российского электрического автомобиля «Атом», поделились в социальной сети «ВКонтакте» информацией о технических характеристиках платформы, которая ляжет в основу перспективной модели.

Длина и ширина электрокара составляют 3995 и 1780 миллиметров соответственно, что сопоставимо с габаритами хетчбэка Lada Granta. Клиренс «Атома» - 170 миллиметров, а колесные диски предусмотрены в диапазоне от 17 до 19 дюймов. В пресс-службе АО «Кама» уточнили, что автомобиль, который может быть задействован не только для езды по городу, получит независимую подвеску типа «Макферсон» спереди, а сзади – независимую многорычажную конструкцию.

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Силовая установка заднеприводного автомобиля, производство которого наладят на заводе «Москвич», выдает мощность в 204 л.с., а запас хода составляет 500 километров, причем подзарядка батареи емкостью 77 кВт*ч в течение восьми минут на станции, отличающейся высокой степенью мощности, позволит «Атому» запастись энергией, достаточной для преодоления расстояния в сто километров.

На то, чтобы разогнаться до ста километров в час, модели «Атом» потребуется восемь секунд. Модель получит распашные двери (причем центральная стойка будет отсутствовать), а также руль с интегрированном экраном, напоминающий штурвал. Производители подчеркивают, что за весь функционал отвечают кнопки на руле, вся важная информация находится непосредственно перед глазами, а управление транспортным средством можно осуществлять как при помощи джойстиков, так и в touch-режиме, уточнив, что аналогичная система используется в болидах «Формулы-1».

Согласно имеющейся информации, форм-фактор версии электромобиля, которая пойдет в серийное производство, отличаться не будет, но стоит отметить, что по сравнению с концептом, представленным широкой общественности в мае текущего года, некоторые корректировки внешности присутствуют. В первую очередь в глаза бросаются зеркала заднего вида, которые теперь располагаются на стойках, а также обновленный дизайн задних дверей, равно как и ручек. Кроме того, на левое переднее крыло сместился разъем для зарядного устройства, ранее располагавшийся на правом.

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Появление первых электрических автомобилей от АО «Кама» в автосалонах ожидается во второй половине 2025 года.