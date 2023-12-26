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g1tarist
Инновационную зарядку можно помещать под кожу без опасности для организма
Само собой зарядка будет беспроводная.

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Исследователям удалось создать беспроводную зарядку, которая может «жить» под кожным покровом, не нанося вреда живому организму. Испытания прошли на крысах, а следующий этап – тестирование на людях. Если все пройдет без ошибок, то медицинской технике и имплантатам в будущем не понадобятся аккумуляторы и провода. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

В медицинских исследованиях биоэлектронные устройства используются для изучения работы мозга и других органов, а также для разработки новых методов лечения заболеваний. Биоэлектронные устройства также используются в протезировании, например, в создании протезов рук или ног. Однако широкий функционал электроники может быть ограничен из-за емкости аккумулятора.

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Ученые нашли решение к этой задаче – они разработали модель чипа беспроводной зарядки, который можно имплантировать под эпителий. Чип может переносить энергию по организму с помощью беспроводной связи или черпать ее непосредственно из организма.

Сам прототип чипа очень гибкий и мягкий. Кроме того, он адаптируется к ткани человека. Одно из главных преимуществ зарядки – биоразлагаемость.

Прототип биоэлектронного устройства работает с магниевой катушкой для получения зарядки. Когда вторая катушка помещается над внешним слоем кожи, энергия проходит через цепь и поступает в модуль хранения энергии из цинк-ионных гибридных конденсаторов.

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Эксперимент на лабораторных крысах показал, что чип способен осуществлять свой функционал в период до десяти дней. Более того, он полностью растворился за два месяца. По словам исследователей-биологов, в теории он может работать дольше, если усилить защиту.

#технологии #наука
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