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Исследователи находят доказательства вулканизма на Марсе
Долгой время Марс считался "мертвой" планетой.

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Космический зонд «Марс-экспресс» предоставил новую интересную информацию о Красной планете. Используя зонд Европейского космического агентства, исследователи смогли создать 3D-реконструкции потоков лавы в районе равнины Элизий на Марсе. Они обнаружили, что лава, вероятно, извергалась через трещины там всего миллион лет назад, покрывая область Красной планеты размером с Аляску. Равнина Элизий — обширная область на Марсе. Она считается вторым по величине вулканическим регионом на планете.

Эти результаты могут указывать на то, что на Марсе может быть жизнь, сообщает журнал Geophysical Research: Planets. Рассматриваемый регион был гораздо более вулканически активным, чем считалось ранее.

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В отличие от Земли, на Красной планете отсутствует тектоника плит — участки земной коры, которые постоянно смещаются, что приводит к вулканической активности. Вот почему Марс часто классифицируют как «мертвую» планету, геологически неактивную. Однако недавние открытия поставили эту теорию под сомнение. В последние годы было доказано, что планету часто сотрясают «марсотрясения», а это говорит о том, что ее недра до сих пор активны.

Текущее исследование подтверждает эти выводы. Известно, что когда-то на Марсе было много воды, сообщает интернет-издание space.com, специализирующееся на космической тематике. Группа исследователей обнаружила многочисленные признаки паровых взрывов, произошедших там, где вода встречалась с лавой. Это взаимодействие может создать гидротермальную среду – регионы, где вода нагревается в результате геологической активности. На Земле примерами этого являются трещины на морском дне, называемые гидротермальными жерлами, в которых могут обитать самые разные формы жизни.

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Новые результаты могут помочь понять, как вода когда-то текла по поверхности Марса, и это может быть важно для будущих миссий человека на планету.

#марс
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