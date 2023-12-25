В феврале 2021 года Центральный банк Нигерии запретил всем регулируемым финансовым учреждениям предлагать услуги криптобиржам.

Центральный банк Нигерии (CBN) позволяет финансовым учреждениям снова вести бизнес с компаниями из криптосектора. В начале 2021 года CBN ввел запрет и приказал банкам заблокировать счета, связанные с биткоином.

В циркуляре, разосланном 22 декабря банкам, CBN заявил, что растущий глобальный спрос и признание криптовалют не оправдывают сохранение строгих ограничений. Согласно новым правилам, криптокомпании, желающие иметь счет в банке, теперь должны зарегистрироваться в местном регуляторе фондовой биржи и заплатить около $500 000.

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Нигерийские банки теперь снова могут проводить транзакции с криптовалютой, но им не разрешено торговать, хранить или осуществлять транзакции с активами самостоятельно.

Несмотря на многочисленные попытки ограничить использование криптовалют в Нигерии, это одна из стран с самым высоким уровнем внедрения BTC в мире. По данным Statista, Нигерия, наряду с Турцией, является страной, в которой наибольшая часть населения контактирует с биткоином и криптовалютами в целом.

Тот факт, что биткоин так популярен в Нигерии, очевидно, объясняется не только тем, что это устойчивые к цензуре деньги, которые каждый может использовать без доверенных лиц или посредников. Причиной также, по-видимому, является резкое снижение стоимости нигерийской найры и высокий уровень инфляции, составляющий почти 30%.

Как отмечают экономисты ЕЦБ, нигерийская найра является второй наиболее используемой валютой на ведущих одноранговых биткоин-биржах после доллара США. Динамика BTC по отношению к найре показывает преимущество криптоактива.

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Нигерия по-прежнему не является дружественной к биткоину, но изменение закона еще раз показывает, что навсегда закрыться от всей индустрии на самом деле не вариант.