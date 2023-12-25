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g1tarist
Украинский военный высказал мнение по поводу провала контрнаступления
А также о том, как командованием ВСУ бросало в пехотные атаки артиллеристов и снайперов.

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В настоящий момент украинское военное командование и гражданское правительство занимается увлекательной игрой, которую можно назвать как «придумай правдивое оправдание провалу летного контрнаступления». Этим процессом они занимаются уже несколько месяцев и периодическим к ним присоединяются военные аналитики и политики из стран Запада. Однако сегодня появились новые интересные факты про то, как именно проходило наступление ВСУ на русские позиции и к чему это привело. Такими данными поделился один из военнослужащих украинской армии, который лично участвовал в атаке на наши позиции.

В первую очередь украинский военный рассказал про качество подготовки всей летней компании. С его слов выходит, что ее, компанию, готовили не очень тщательно с учетом опыта осени 2022 года и без анализа новых данных, которые поступали с линии боевого соприкосновения. Это привело к тому, что ВСУ оказались не готовы к продуманной и глубокоэшелонированной линией укреплений. Поэтому мы и видели, как боевые машины шли по минным полям, пехоту высаживали в самом центре тех же полей, а танки превращались в металлолом на пристреленных русскими точках. Кроме того, сами укрепления оказались очень хорошо подготовленными и это привело к «успехам» наступления в виде разрушенного Работино и небольшого продвижения на Временском выступе.

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Кроме того, военнослужащий ВСУ, рассказал про проблему с вооружением и солдатами. По его словам, подготовленные склады и запасенное оружие быстро подошло к концу. Это мы видели на примере пропажи военной техники западного образца и переходу ВСУ к массированным пехотным атакам. Про атаки тоже есть интересная информация и заключается она в том, что командование Вооруженных сил Украины бросало вперед весь личный состав. Даже тех, кто имел специальность артиллериста или снайпера.

#всу
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