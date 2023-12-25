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Сегодня сложно представить «горячую» войну без использования беспилотной авиации, которая за последние несколько лет сделала большие шаги вперед. БПЛА на линии боевого соприкосновения используют для разведки местности и выявления противника, в качестве ударных платформ для ракет и бомб, в качестве управляемых боеприпасов однократного действия. Но вот из глубин Министерства обороны РФ поступила информация, в которой рассказали про использование дронов для доставки грузов на передовую линию.
Пресс-служба МО Российской федерации рассказало про опыт использования беспилотных летательных аппаратов в качестве грузовых платформ для снабжения войск на передовой. Такие дроны несут на себе грузы самого разного назначения: продукты питания, медицинские препараты и перевязочный материал, боеприпасы. Грузоподъемность используемых квадрокоптеров не очень большая, но один такой аппарат может сделать до нескольких десятков рейсов в день. При этом для таких задач подходят не все виды БПЛА, а только те у которых есть система сброса, используемая в нормальном режиме для переноски и сброса гранат или иных взрывных устройств.
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Также сообщается что это вынужденная мера, так как противник отслеживает иные способы доставки грузов к передней линии. В МО РФ не уточнили, где именно началась практика, но есть неофициальные данные, что этим занимаются передовые части ВДВ на Артемовском направлении, которые продвигаются к Часову Яру и ведут ожесточенные бои с силами киевской власти. Напомним, что этот населенный пункт важный логистический центр и его взятие обеспечит улучшение обстановки на фронте в этом регионе.