Грузы доставляются прямиком на передовую.

Сегодня сложно представить «горячую» войну без использования беспилотной авиации, которая за последние несколько лет сделала большие шаги вперед. БПЛА на линии боевого соприкосновения используют для разведки местности и выявления противника, в качестве ударных платформ для ракет и бомб, в качестве управляемых боеприпасов однократного действия. Но вот из глубин Министерства обороны РФ поступила информация, в которой рассказали про использование дронов для доставки грузов на передовую линию.

Пресс-служба МО Российской федерации рассказало про опыт использования беспилотных летательных аппаратов в качестве грузовых платформ для снабжения войск на передовой. Такие дроны несут на себе грузы самого разного назначения: продукты питания, медицинские препараты и перевязочный материал, боеприпасы. Грузоподъемность используемых квадрокоптеров не очень большая, но один такой аппарат может сделать до нескольких десятков рейсов в день. При этом для таких задач подходят не все виды БПЛА, а только те у которых есть система сброса, используемая в нормальном режиме для переноски и сброса гранат или иных взрывных устройств.

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Также сообщается что это вынужденная мера, так как противник отслеживает иные способы доставки грузов к передней линии. В МО РФ не уточнили, где именно началась практика, но есть неофициальные данные, что этим занимаются передовые части ВДВ на Артемовском направлении, которые продвигаются к Часову Яру и ведут ожесточенные бои с силами киевской власти. Напомним, что этот населенный пункт важный логистический центр и его взятие обеспечит улучшение обстановки на фронте в этом регионе.