Несмотря на утверждения украинских властей о «сбитых беспилотниках».

Ночь с 21 на 22 декабря является самой продолжительной во всем году. Однако это никак не повлияло на решимость русского командования провести серию налетов дронами-камикадзе по военным объектам ВСУ в тыловых районах страны. В ходе ночного удара ряд инфраструктурных объектов киевской власти получил серьезные повреждения, которые украинские СМИ тут же обозначили как незначительные и вообще все БПЛА русских были сбиты, ведь силы ПВО ВС ВСУ не спят и бдительно охраняют покой граждан.

Несмотря на все заявления Зеленского про максимальную защиту столицы от русских налетов и развертывание дополнительного комплекса «Патриот», сегодня ночью в Киеве раздалось несколько «хлопков» большой силы. Это был поражен узел связи ВСУ, а именно часть ангаров, в которых хранилась военная техника разного назначения. Также появились кадры работы украинской ПВО по нашим дронам, на которых видно, как ЗУР сбивает БПЛА и тот влетает в жилой дом. После такого попадания в многоэтажке вспыхивает пожар, но возгорание происходит не только в доме, но и в украинских СМИ, которые с упоением рассказывают про «злых русских», которые обстреливают жилые дома мирных граждан независимой страны.

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Своя порция дронов-камикадзе «Герань» досталась не только Киеву, но и объектам в Николаевской и Житомирской областях. Также прилетело по многострадальному военному аэродрому в Староконстантиново, которые по некоторым данным сегодня имеет статус самого опасного тылового объекта. Кроме того, на оккупированной ВСУ части Херсонской области зафиксировано попадание дронов по месту дислокации вертолетов армейской авиации ВС ВСУ. Пострадали ли от удара сами машины не уточняется.