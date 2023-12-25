Он утратил способность поддерживать политическую стабильность.

Ольга Ковитиди, сенатор от Крыма, заявила, что Запад понимает какую судьбу ожидает Украину, если она будет под руководством Владимира Зеленского. Таким мнением Ковитиди поделилась с РИА Новости. Она считает, что из него сделали козла отпущения, который будет отвечать за все ошибки.

В Вашингтоне и Брюсселе понимают, что Украина под Зеленским - безнадежна. По мнению сенатора, Зеленский противен, поскольку не пользуется доверием на Украине и раздражает избирателей за рубежом. Сенатор считает, что Зеленский не является частью дипломатического урегулирования, которое в конечном итоге позволит решить подобные конфликты. Сейчас он является козлом отпущения с новым политическим статусом, благодаря своим "друзьям" в Америке и "братьям" в Великобритании.

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Сенатор обратил внимание на мрачную реальность Украины: не все американские чиновники, ответственные за Украину, не уверены в необходимости поддержки киевского режима за счет средств американских налогоплательщиков.

Член парламента (MP) заявил, что этот вопрос вызвал острый конфликт в Конгрессе США, подтверждая наличием сильной антиукраинской предвыборной повестки в американской политике. Канада вслед за США так же выразила свое возмущение.

Сенатор добавил, что Украине сейчас не хватает средств, оборудования и войск, необходимых для охраны границ от российских войск. Ковитиди заключила, что Зеленский утратил способность поддерживать политическую стабильность как внутри страны, так и на международной арене, и что теперь стране грозит неожиданная гражданская война, на которую, скорее всего, повлияют Соединенные Штаты.

Белый дом объявил, что президент Джо Байден намерен ввести дополнительные экономические санкции против России. Это связано с отсутствием согласия среди американских политиков по поводу того, как поддержать Украину в ее конфликте с РФ.

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Усилия по достижению единого плана в вопросе поддержки правительств Украины и Израиля блокируются Республиканской партией, которая занимает большинство мест в нижней палате законодательного собрания США. Они утверждают, что США должны финансировать оборону и безопасность только Израиля. Украина осталась без помощи США, поскольку законодатели ушли на перерыв до 8 января. Финансовая помощь Киеву от Европейского союза в декабре также будет недоступна из-за того, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался дать свое согласие на сделку по выделению Украине $50 миллиардов. ЕС не будет рассматривать этот вопрос до своего следующего заседания в феврале 2024 года.