Контракт с 36‑летним игроком рассчитан на сезон‑2024.

Болельщики "Интера Майами" могут успокоиться, ведь американский футбольный клуб, известный многочисленной публике, как новое место работы популярнейшего футболиста Лионеля Месси, оповестил футбольную общественность, что к команде присоединился старый друг именитого аргентинца, не менее известный Луис Суарес.

Уругвайский футболист, которому на данный момент 36 лет, пополнит ряды "Интера Майами" с 2024 года, и переедет в солнечный город из бразильского Гремио как свободный агент.

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Один из владельцев американского клуба, Дэвид Бекхэм, отметил, что в стане команды безгранично счастливы, что такой высоко классный специалист, как Луис Суарес, решил продолжить свою фантастическую карьеру именно в "Интере Майами", и данное приобретение определенно пойдет на пользу молодым игрокам клуба. Англичанин также заявил, что многие с нетерпением ждут воссоединения барселоновской четверки в лице Лионеля Месси, Серхио Бускетса, Жорди Альбы, и соответственно, самого Луиса Суареса, и особенным моментом станет совместное появление звездных персон на американских полях.

Сам же уругваец заверил в своем интервью, что с воодушевлением смотрит в будущее и на поле обязуется вкладываться по максимуму. Его желание незамедлительно приступить к работе велико, ведь он приехал в новую команду с большой целью, завоевать с ней как можно больше титулов, а также, чтобы радовать поклонников клуба хорошей игрой и результатами.

К слову, Луис Суарес стал самым эффективным футболистом минувшего игрового года в бразильском первенстве, и отработав в 33 матчах чемпионата, уругваец отметился 17 забитыми голами, а также смог занести в свой актив 11 голевых передач.

Надо также отметить, что ветеран футбольного мира провел внушительную карьеру в Европе, где успел поработать в таких известных клубах, как амстердамский Аякс, Ливерпуль, Барселона и мадридский Атлетико.

Луис Суарес становился чемпионом Уругвая, Нидерландов, Испании, а также в сезоне 2014/2015 с Барселоной, футболист завоевывал самый престижный европейский турнир - Лигу Чемпионов.

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Сам же "Интер Майами" по итогам прошедшего сезона занял 14 место в Восточной Конференции МЛС, и не смог пробиться в плей-офф. А также, подопечные Херардо Мартино стали финалистами Открытого Кубка США, и самое главное, смогли завоевать первый в истории клуба трофей - североамериканский Кубок Лиг.