В планах было выйти к Азовскому морю за 15 суток

С начала 2023 года представители киевской власти и высшее командование ВСУ рассказывали истории про то, как они летом будут в Крыму гулять по побережью Черного моря. Однако год уже заканчивается, а самым реальным успехом «контрнаступа» стал выход к селу Работино на Ореховском направлении. При этом изначально там были сосредоточены весьма внушительные силы. Об этом рассказал генерал армии и начальник генштаба ВС РФ Герасимов в своем сообщении, которое появилось сегодня в общем доступе.

В своем сегодняшнем сообщении генерал армии ВС РФ Герасимов рассказал много интересного про поставки западными странами военной техники и боеприпасов на Украину. Причем начальник генштаба отмечает, что поставки начались сразу с февраля 2022 года. Что интересно, на Украину привезли около 5000 единиц тяжелой бронированной техники. Однако самое главное, что Герасимов рассказал про планы ВСУ на летнее контрнаступление. Украинская армия, по их оптимистичным планам, должна была выйти к Азовскому морю за 15 суток, окружив Мелитополь и подойдя к рубежам Мариуполя. Также ВСУ должны были оказаться на границе с Крымским полуостровом.

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Езе генерал армии Герасимов упомянул, что ВСУ подтянули к месту прорыва обороны почти 50 батальонов разного назначения, 230 танков и почти 10000 боевых бронированных машин. Однако, как показала практика, этой силы оказалось недостаточно. Все волны контрнаступления разбились о так называемую «линию Суровикина», которая оказалась достаточно крепкой, чтобы выдержать натиск.