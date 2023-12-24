Ситуация вокруг израильско-палестинского конфликта, которая длиться уже более двух месяцев, продолжает оставаться предельно «горячей». При этом ХАМАС не идет на уступки израильскому правительству, которое предложило сделать небольшой перерыв взамен выдачи группировкой захваченных пленных. Однако получив отказ, власти Израиля перешли к наступательным действиям. ЦАХАЛ обозначил в городе территорию с которого требуется эвакуироваться всем мирным жителям города Нан-Юнис. Это говорит о том, что еврейская армия в скором времени перейдет к новой череде штурмовых операций по зачистке анклава от представителей группировки.

Информация про требование эвакуации от мирных жителей пришла из одного из подразделений ООН, отвечающее за гуманитарную помощь. Под это требование попала почти 5-я часть населенного пункта. Что интересно, палестинская группировка также готовится к накалу обстановки и переходу к более ожесточенному противостоянию. В свою очередь они предлагали израильским властям вернуть всех пленных взамен прекращения боевых действий и переходу к переговорам. Также они требовали отпустить почти 3000 палестинцев, которых хотели обменять на тех же израильских пленных. Но Израиль от такого предложения отказался и результат теперь ощущают мирные жители Нах-Юниса.

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В любом случае это сильно отдаляет наступление мирной жизни на территории сектора Газа. Ни одна из сторон не готова поступиться своими принципами и позицией и готовится стоять на своем до самого конца. Вот только мирные жители анклава от этого страдают сильнее всего, так как им эта война не особо нужна, и они просто стали жертвами обстоятельств.