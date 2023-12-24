Ракеты тратили для защиты кораблей в Красном море.

Последние два месяца обстановка вокруг Красного моря начинает постепенно накаляться и все из-за действий хуситской группировки, которая таким образом высказывает свой протест против действий Израиля в секторе Газа. Высказывания йеменцев заключаются в нанесении ракетных и дроновых ударов по военным и мирным кораблям, которые находятся в акватории Красного моря. Это вынуждает американские корабли тратить на сбитие вражеских целей дорогостоящие ракеты, которые могут стоить миллионы долларов.

Для защиты проходящих через Красное море судов с грузами и в том числе с сжиженным газом, американцы пригнали в Красное море свои военные корабли. ВМС США обеспечивает безопасность, перехватывая опасные «подарки» и будет продолжать это делать. Однако несмотря на официальную позицию Белого дома есть неофициальные данные, полученные из Пентагона неформальным методом. Они заключаются в том, что американцы сбили уже 38 хуситских дронов и незафиксированное количество неуправляемых ракет. При этом на каждое сбитие расходуется зенитная управляемая ракета SM-2.

реклама

И вроде бы все хорошо, эсминцы обнаруживают и перехватывают воздушные цели хуситов, но, как всегда, имеется нюанс. Дело в том, что стоимость одной корабельной ракеты SM-2 достигает пары миллионов «вечнозеленых», а стоимость дронов оценивается примерно в 2 – 10 тысячи долларов тех самых США. В Пентагоне начинаю беспокоиться, так как такая математика говорит отнюдь не в пользу вооруженных сил США. По сути, американцы уже потратили только ракетами около 100 миллионов долларов и такой размен также крайне выгоден хуситам. Им ведь нет особой разницы, что будет с их дронами и НУР.