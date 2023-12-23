Комплекс предназначен для разведки в условиях сложного ландшафта

В Российской Федерации продолжают работы в крайне перспективном направлении, а именно в сфере создания беспилотных аппаратов. Особенно данное направление начало развиваться после начала специальной военной операции, когда всем стало понятно, что дроны – это не будущее, а настоящее.

Сегодня появилась информация про создание нового ударного оптико-разведывательного комплекса «Гранат», который способен не только находить цель, но и передавать данные оператору, который принимает решение об атаке.

реклама

В недрах опытно-механического конструкторского бюро «Астрон» разработали новый комплекс для поиска и устранения вражеских целей. В комплекс входит разведывательный дрон, способный работать при сложном рельефе местности и в городских условиях. Также входит дрон-ретранслятор, который передает полученные данные оператору и значительно увеличивает радиус работы комплекса. Также ретранслятор позволяет передать полученные разведывательные данные непосредственно штурмовому дрону или барражирующему боеприпасу, что значительно повышает эффективность разведки.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В настоящий момент комплекс «Гранат» проходит стадию испытаний и после их успешного завершения, скорее всего, пойдет на доработку, так как не бывает такого, чтобы новинка оказалась без проблем. За последние два года развитие дронов серьезно ушло вперед и дело не только в разработке подобных комплексов, но и в разнообразных FPV-дронах, барражирующих боеприпасов и даже перспективных носителей для дронов-камикадзе.