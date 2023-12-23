Наступательные действия ведут малыми группами

После обильных снегопадов середины декабря 2023 года началась резкая оттепель, которая стремительно превращает снежные сугробы в грязевые болота. В этих условиях начинает вязнуть вся военная техника, несмотря на все рассказы про повышенную проходимость.

Это сказывается на боевых действиях самым негативным образом, так как осложняет подвоз боеприпасов, эвакуацию раненых и невозможность использования брони при штурмовых действиях. Это привело к снижению интенсивности боевых действий на линии боевого соприкосновения.

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Но есть нюанс и заключается он в том, что русская армия продолжает вести наступательные действия на ряде направлений. В частности, наблюдается движение вперед в районе села Работино на Южно-Донецком направлении. Также продвигаются штурмовые группы ВС РФ в районе Клещеевки около Бахмута и на дороге в Часов Яр. Наступления ведутся малыми пехотными группами при поддержке авиации и массированных артиллерийских ударов, которым распутица не особо и мешает.

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На фоне наступления русских ВСУ начинают сильно сдавать и оттуда уже идут жалобы на невыносимые условия в окопах, которые банально затапливает талой водой. При этом стоит помнить, что, несмотря на оттепель на улице, все равно декабрь месяц. Наши солдаты работают в аналогичных условиях, но продолжают давить противника в так называемой «активной обороне», когда наносятся постоянные наступательные действия, но в рамках ближних позиций.