На этот раз отличились красноярские биотехнологи

Специалисты-биотехнологи из Красноярска совместно с учеными из Индии и Саудовской Аравии синтезировали кристаллы. В теории это может помочь исследователям найти способ лечения шизофрении и болезни Паркинсона. Научная работа доступна в журнале Zeitschrift für Physikalische Chemie.

Красноярские ученые смогли создать кристаллы, представляющие собой органические соединения определенных химических элементов. Кристаллы могут служить ингибиторами - веществом, которое замедляет или останавливает химические реакции, не будучи их частью. Они широко используются в различных промышленных и биологических процессах, а также в медицине для контроля ферментов и других биологических процессов.

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Моментами, на которые было обращено особое внимание специалистов, были фармакологические характеристики полученного вещества и взаимодействие элементов с белками разного характера. Был отдельно изучен вопрос биохимических процессов и того, как они могут измениться. Конечно, прошли и эксперименты.

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Клинические исследования подтвердили гипотезы ученых о различных характеристиках полученного химического вещества и доказали, что кристаллы действительно могут сыграть роль в терапии заболеваний нейродегенеративного типа.