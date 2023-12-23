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g1tarist
Аутизм у детей теперь можно диагностировать с помощью ИИ
С помощью фотоснимков глаз ребенка

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Специалисты южнокорейского Университета Йонсей (연세대학교, Yonsei University) создали новый метод определения, болеет ли ребенок расстройствами аутического спектра. Клинические исследования показали уникальную точность в 100%. Метод диагностики основан на анализе изображений глаз. Непосредственно анализ выполняет искусственный интеллект.

Корейские ученые использовали знания о зрительном нерве в исследованиях. Для этого потребовалось провести подробный анализ диска нерва. Зрительный нерв — это часть нервной системы, которая передает информацию от глаз к мозгу. Он состоит из миллионов нервных волокон, которые передают изображения на сетчатку глаза. Затем эти изображения преобразуются в электрические сигналы, которые передаются по зрительному нерву в мозг. В мозге эти сигналы обрабатываются и интерпретируются, позволяя человеку видеть и понимать то, что он видит. Диагностика, предлагаемая корейскими исследователями, кажется вполне надежной.

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В клинических исследованиях участвовала почти тысяча детей. У каждого из них сфотографировали сетчатку глаза. На 958 детей пришлось 1890 изображений. Одна половина участников не страдала расстройствами аутического спектра, а вторая – наоборот. Искусственный интеллект использовал 85% снимков в своем обучении – ему говорили о том, насколько тяжелы симптомы аутизма и показывали фото. Остальные 15% фото нейросеть обрабатывала самостоятельно, в качестве тестирования – и показала отличный результат.

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Каждое изображение искусственный интеллект смог трактовать правильно. Это значит, что детей абсолютно точно можно различать с помощью изображений глаз. Стоит отметить, что достаточно лишь изображения десятой части участка с диском нерва. По словам ученых, метод можно применять на пациентах старше четырех лет.

#нейросети
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