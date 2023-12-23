Это сделает их маршруты длиннее и дороже.

За последний месяц участились случаи нападения на мирные грузовые суда в районе Красного моря. За всем актами агрессии стоит хуситская группировка из Йемена, которая не только захватывает суда, но и совершает по ним ракетные удары. Разумеется, такое положение вещей начало сказываться на грузоперевозчиках, которые не хотят нести лишние риски и изменяют маршруты следования до точек назначения. Это касается не только простых грузов, но и танкеров со сжиженным природным газом. При этом новые маршруты значительно длиннее.

В результате агрессивных действий йеменской группировки уже три перевозчика начали игнорировать Суэцкий канал для доставки своих грузов в Европу. При этом они вынуждены удлинять маршруты, что приводит к удорожанию перевозки. При этом наибольшие риски несут танкеры с СПГ, которые и подвергались атакам правонарушителей. В ряде источников уже начали рассказывать про резкий рост цен в Европе на фоне удорожания грузоперевозок. При этом некоторые издания и эксперты не особо переживают по этому поводу.

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Главный аргумент тех кото не воспринимает ситуацию в Красном море негативно заключается в том, что СПГ из США спокойно доходит до портов назначения и его хватит для покрытия всех нужд. А что там происходит около Суэцкого канала их не волнует. Тут стоит отметить, что в США тоже видят ситуацию и на фоне общего подорожания могут повысить свои ставки, так как капиталист никогда не упустит возможность заработать лишних шекелей. В итоге от всего происходящего страдает европейская экономика, которая и так лишилась дешевого русского газа, а теперь еще и будет платить лишние деньги из-за проблем с доставкой.