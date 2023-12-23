Боец воевал в составе морской пехоты ВСУ.

Киевская власть продолжает безуспешные попытки закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области. На этот раз десант морской пехоты ВСУ пересек реку и высадился на нашей стороне в районе поселка Крынки (не путать с Крымками). В ходе ожесточенного сражения им удалось закрепиться на неудобной позиции и теперь по ним работают наши вооруженные силы. Однако есть сообщения о том, что в руки наших бойцов попал один из военнослужащих ВСУ, который оказался не гражданином Украины, а иностранным бойцом. Об этом сообщают русские военкоры непосредственно с места событий.

В ходе противостояния с украинскими военнослужащими, русским бойцам удалось серьезно потеснить высадившуюся группу и взять в плен одного из противников. К удивлению наших военных, им оказался боец польского происхождения, который отправился на Украину за длинным евро. Военнопленного немедленно переправили в тыл для более подробного выяснения причин появления в составе украинского десанта, какую именно роль тот выполнял и не причастен ли к военным преступлениям на территории спецоперации.

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Стоит отметить, что наши бойцы не проявляли лишней агрессии по отношению к военнопленному и стоит напомнить, что уже проходили сообщения про увеличение количество иностранных бойцов польского и грузинского происхождения в рядах ВСУ. Возможно, взятый в плен около Крынок поляк просто стал первой ласточкой, которая попала в руки наших военных. В любом случае не стоит пренебрежительно относиться к иностранным бойцам в рядах ВСУ, так как они зачастую имеют серьезный боевой опыт и подготовку. С другой стороны, артиллерийскому снаряду все равно какой паспорт у накрытого им бойца.