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В зоне спецоперации стартовали испытания новой защиты для служебных собак-саперов
О новой экипировке для служебных собак сообщила пресс-служба ведомства.

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В зоне проведения специальной военной операции начнется тестирование новой экипировки для служебных собак. Ей, экипировкой, будут оснащать кинологические подразделения Росгвардии, которые сейчас занимаются саперными работами, а именно ищут оставленные киевскими военными мины и самодельные взрывные устройства, обнаруживают неразорвавшиеся снаряды. Об проводимых испытаниях сообщает пресс-служба Росгвардии.

Для защиты служебных собак создается новый вариант защитной экипировки, которую начинают тестировать в боевых условиях в зоне спецоперации. Ей оснащают росгвардейских собак, которые применяются саперами для поиска оставленных «подарков» и несработавших боеприпасов. Экипировка состоит из трех частей и является модульной. В первую очередь она защищает наиболее уязвимые части от осколочных ранений, которые собака может получить из-за близкого срабатывания боеприпаса. Точное время проводимых испытаний не уточняется, но есть информация про то, что нынешний вариант экипировки опытный.

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Разработчики защиты для служебных собак, получив данные от сотрудников кинологической службы, будут модернизировать экипировку. Что интересно нынешний вариант не только защищает собаку от осколков, но и позволяет использовать беспарашютное десантирование. Это необходимо если вдруг потребуется перебросить отделение кинологов в труднодоступное место, где вертолет не сможет приземлиться. К сожалению, экипировка не способна защитить собаку от серьезных осколков, которые могут возникнуть в результате срабатывания боеприпасов крупного калибра.

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