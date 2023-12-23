Киевские военные говорят про успешное сбитие почти всех БПЛА.

В ночь на 20 декабря украинские военные объекты на территории, пока контролируемые киевской властью были совершены налеты русской беспилотной авиации. Об этом появилась информация в самых разных источниках, в том числе об этом сообщают украинские информационные ресурсы. Однако согласно сообщениям пресс-службы ВС ВСУ все дроны были успешно сбиты и только до одной машины добраться бравым украинским зенитчикам не удалось. На этом фоне появляются сообщения с разных областей страны про взрывы на объектах ВСУ.

Русская армия снова нанесла ночной удар с использованием дронов-камикадзе серии «Герань» по военной инфраструктуре киевской власти. Сообщается, что удары нанесены как минимум по аэродрому в Староконстантиново и в Харьковской области в самом городе и области. На этом фоне странно выглядят заявления украинских военных, отвечающих за ПВО. Они рассказывают, что всего было обнаружено 19 русских дронов и сбито 18 единиц БПЛА. Но повторим, что по все стране прошла волна «хлопков» и тут либо пресс-служба ВСУ выдает дезинформацию, либо они обнаружили не все запущенные дроны.

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Стоит напомнить, что до этого, в ноябре месяце, был совершен крупный налет, в котором участвовало до 75 машин с русской стороны. Тогда спикер ВС ВСУ Юрий Игнат рассказал сначала, что сбили 71 машину, а затем через несколько часов шел разговор про 74 уничтоженных БПЛА. Сегодняшняя ситуация чем-то напоминает тот налет и в очередной раз официальное лицо ВС ВСУ пытается всем рассказать, насколько их силы ПВО эффективны, и враг не пройдет над небом независимой Украины. Также интересно, участвовал ли недавно переданный Киеву немцами комплекс «Патриот» в отражении угрозы и сколько было потрачено очень дорогих ракет на крайне дешевых дронов.