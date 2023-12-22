Подобная ситуация уже была около года назад.

На берегу Каспия обнаружены более сотни мертвых особей животных. По комментариям местных специалистов, умерли тюлени в другом месте. На это указывает тот факт, что большинство тушек имеют признаки долгого пребывания в воде уже после смерти. Скорее всего, их принесло течением от береговых линий южной части Каспийского моря - Ирана и Азербайджана, предполагают ученые.

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Такая же ситуация уже происходила год назад, только масштаб находки был на порядок больше - около 2,5 тысяч особей обнаружили местные жители на берегу моря. Министерство природных ресурсов и экологии Дагестана отметило в своем телеграм-канале, что за последнее время гибель каспийских тюленей фиксируется ежегодно. По мнению ученых, причин уменьшения численности животных оказалось больше одной - ими стали совокупность природных и человеческих факторов: рыболовный промысел и нелегальная ловля рыбы сетями, загрязнение воды и изменение климата на планете.

По совершенно разным причинам, в том числе и по естественным, каждый год порядка 10 тысяч ластоногих заканчивают свою жизнь на берегах Дагестана. По заявлениям Министерства, происходит постоянная проверка фактов такого рода событий, берутся необходимые образцы и пробы для уточнения причин гибели, над этим вопросом работают ведущие ученые региона.

На прошлой неделе еще до обнаружения мертвых тюленей прошло очередное заседание Министерства природных ресурсов и экологии Дагестана. На нем обсуждали рекомендации по улучшению работы ведомства, сделан акцент на более тщательном наблюдении за краснокнижными видами животных и растений, находящихся на территории республики. Для эффективного контроля и информирования населения было предложено размещать рекламные щиты по региону, создать онлайн приложение и собрать специалистов различных областей для проведения специальных тренингов сотрудников Минприроды РД. Этот проект был одобрен членами совета и в скором времени будет приведен в исполнение.

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Каспийский тюлень - уникальное животное экосистемы Каспийского моря. Это эндемик - единственное водное млекопитающее, которое проживает только в этом месте. Еще недавно этот вид находился под угрозой исчезновения, а в 2020 году вовсе был добавлен в Красную книгу. Всего насчитывается порядка 100 тысяч особей, и массовое вымирание группы животных грозит исчезновением вида.