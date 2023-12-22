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g1tarist
Обороноспособность ВСУ под угрозой из-за аварийного моста на «красной» ветке киевского метрополитена
Причем, средства на его ремонт точно были выделены.

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Совсем недавно по всем новостным ресурсам прошла новость про закрытие части Киевского метрополитена на ремонт по причине его затопления. Сразу шесть станций «синей» ветки выбыли из строя и теперь не функционируют. Само по себе это проблема, но теперь выясняется, что она не единственная. Выяснилось, что мост Метро на «красной» ветке находится в аварийном состоянии и нуждается в срочном ремонте. Эта проблема уже может повлиять на обороноспособность города, так как все мосты через Днепр являются стратегическими объектами ВСУ.

Представитель правящей партии «Слуга народа» и глава комиссии Киевского совета по бюджетным вопросам Андрей Витренко рассказал про сложную ситуацию вокруг моста Метро на «красной» ветке столичного метрополитена. Это прозвучало на одном из национальных украинских телеканалов. Согласно заявлению чиновника, мост нуждается в срочном ремонте и находится в аварийном состоянии последние два года. При этом из бюджета вроде как были выделены средства для его ремонта. Однако что-то пошло не так и мост на реставрацию не отправили, а в нынешнем положении и не отправят.

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Тут стоит отметить не только историю с испарившимися выделенными государственными деньгами, но и проблему самого ремонта. В случае если комиссия добьется его закрытия, то это создаст проблемы для ВСУ, так как он является стратегическим объектом. При этом это не единственный проблемный мост в Киевском метро и на «зеленой» ветке также есть проблемный объект, который также проходит как нуждающийся в ремонте. Создается впечатление, что в Киеве вообще не занимаются ремонтом столь критической инфраструктуры. Причем не только в военное время, но и за все годы с момента обретения страны независимости.

#всу
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