И склад боеприпасов в придачу.

Каждый день Минобороны Российской Федерации делает заявление о потерях в живой силе и военной технике в армии киевской власти. При этом часто рассказывают про отражения штурмовых действий ВСУ на критических направлениях. Например, сегодня появилась информация про целых 5 атак украинских военных только на Донецком направлении с целью выбить части ВС РФ с занимаемых позиций. Наше командование также регулярно проводит штурмовые операции. Особенно активизировались в последние месяцы после отражения так называемого контрнаступления, которое, по украинским словам, было всего лишь спецоперацией по психологическому давлению. Также зафиксирована потеря одной из радиолокационных станций систем ПВО «Пеликан», прикрывающая одно из направлений.

Согласно официальной информации, был нанесен огневой удар по потенциальному месту дислокации украинской батареи ПВО. В результате удара было зафиксировано средствами объективного контроля поражение радиолокационной станции «Пеликан». Эта информация пока никак не комментируется украинской стороной и скорее всего про уничтоженную РЛС вообще не будет информации. Сам спикер ВС ВСУ ведь заявлял, что теперь информацию про результаты попаданий русских ракет и дронов говорить в открытых источниках не будут.

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В любом случае хватает официального подтверждения со стороны МО РФ. Кроме того, оттуда же пришла информация про очередной уничтоженный украинский склад боеприпасов. Все это ослабляет войска противника и позволяет русской армии действовать эффективнее. Особенно сильно повлияет на обстановку демонтаж РЛС, которая теперь не будет контролировать один из участков неба над зоной проведения СВО.