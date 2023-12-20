Группы иностранцев насчитывают от 30 до 50 человек

Украинское командование все чаще начинает перебрасывать на самые «горячие» участки фронта не резервы, а снимают военнослужащих с других направлений. На этом фоне фиксируется большой рост активности русской армии и продвижение на некоторых направлениях.

Однако, чтобы скомпенсировать нехватку опытных кадров и увеличить количество бойцов киевская власть начала новый набор иностранцев, которые согласны за «вечнозеленые» рисковать своей жизнью в зоне проведения спецоперации. В частности, в ТГ-канале бывшего главы НМ ЛНР Андрея Марочко появились данные про грузинских и польских «серых гусей».

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Согласно полученным от военного эксперта и экс-главы народной милиции ЛНР Марочко сведениям, на линии боевого соприкосновения наблюдается повышение концентрации иностранных бойцов. В частности поляков и грузин, которые прибыли в страну группами и разбиты на отдельные части. Их разместили в наиболее опасных для киевской власти направлениях. Они замечены в Краматорске и Славянске. Однако их общее количество на фоне обычных бойцов ВСУ невелико.

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Киевская власть с самого начала конфликта привлекает на свою сторону большое количество иностранцев, которые прибывали на Украину за деньгами. Однако часть приехавших очень быстро понимала, что тут вам не там и могут запросто сделаться грузом «200» и отбывала из страны. Однако некоторые успешно осваивались и действовали в рядах ВСУ. И вот на фоне серьезных потерь летне-осенней компании и боевых действий в Авдеевке пришла новая партия.