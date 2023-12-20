К разработке привлекли МГТУ имени Баумана.

Боевые действия в зоне специальной военной операции показали острую необходимость в легкой бронированной и мобильной колесной технике. Это послужило толчком для создания автомобилей повышенной проходимости для нужд ВС РФ. В частности, в Чеченской республике начали создание вездехода под названием «Джихад-машина», который в этом месяце (декабрь 2023) поступил на один из местных заводов для сборки опытного образца, который покажут Рамзану Кадырову до конца года.

Проект по созданию вездехода с громким названием «Джихад-машина» был инициирован министром промышленности и энергетики республики Адамом Хакимовым. Однако саму машину разрабатывают в Москве силами сотрудников университета имени Баумана. В Чечню же передана полная документация для создания опытных изделий, которые уже собирают на мощностях завода «Чеченов». Уже до конца года первые машины будут собраны и представлены главе республики. Полноценное производство намечено на следующий год.

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Тут стоит отметить, что экспериментальные вездеходы будут переданы для испытаний в Российский университет спецназа. Именно на его полигонах проведут полноценное тестирование «Джихад-машины». Также к тестированию привлекут компанию «НОТ». Работающую на разработки технологий в сфере ПВО. Сам вездеход, после проведения испытаний и одобрения комиссии, пойдет в серию, а собранные изделия пойдут для нужд российской армии в зоне СВО.