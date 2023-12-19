Более 100 китайских хакерских группировок атаковали Тайвань.

По словам Кейт Морган, старшего технического менеджера подразделения анализа угроз Google, за последние шесть месяцев компания Google отметила значительный рост количества китайских кибератак на Тайвань. Китайские хакеры используют тактику, благодаря которой их сложно выследить.

Например, они сосредоточены на проникновении в небольшие интернет-маршрутизаторы в частных домах и офисах, а затем используют эти устройства для атак, что помогает скрыть их истинное происхождение. Об этом сообщает Bloomberg.

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Количество группировок в Китае, осуществляющих хакерские атаки и пытающихся проникнуть в технологические компании или клиентов облачных сервисов, огромно. Google отслеживает более 100 групп только из Китая. Хакеры атаковали практически все важные инфраструктуры. Особенно пострадал оборонный сектор.

Выводы Google усиливают опасения по поводу возможного конфликта между правительством Китая и Тайванем. Скрытый конфликт уже давно обострил отношения между США, главным военным сторонником Тайваня, и Китаем.

Пекин считает Тайвань частью китайской территории. Большая часть западного мира смотрит на вещи по-другому. Хотя США официально не признают Тайвань, они пообещали поддержать островное государство.

Тайвань осознает ситуацию и «продолжит делать все возможное, чтобы укрепить оборонный потенциал и устойчивость социальной инфраструктуры».

Хакеры из Северной Кореи и Ирана также продолжают представлять серьезную угрозу. Кроме того, Россия также сосредоточила внимание на киберпространстве после начала СВО.

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Морган поделилась своими выводами на открытии нового центра кибербезопасности Google в Малаге. Ожидается, что там будут работать около 100 экспертов по безопасности. Их цели включают содействие сотрудничеству с европейскими компаниями и государственными чиновниками для повышения киберустойчивости на континенте.