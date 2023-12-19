Видимо, Авдеевка повторит судьбу Бахмута.

В украинских СМИ появилось особое мнение «заслуженного» военного эксперта и обозревателя Бутусова* (внесен в российские списки экстремистов и террористов). По мнению аналитика и журналиста украинское военное командование не смогло разработать адекватные меры противодействия русским войскам и теперь Авдеевка будет потеряна также, как и Бахмут, Соледар и Лисичанск. И никакие заявления Зеленского про «фортецию» там уже не помогут, так как русские продолжают перемалывать части ВСУ, не давая тем возможности перегруппироваться и подготовить дополнительные позиции для обороны.

В попытке оправдать украинских военных Бутусов начал рассказывать историю про то, что командиры ВСУ и Залужный, в частности, готовились к наступательным действия на территории «освобождаемой» от захватчиков. При этом слишком мало внимания уделялось оборонительным сооружениям за что теперь ВСУ и платит под Авдеевкой. Тут стоит напомнить читателям, что авдеевский укрепрайон возводился с 2014 года и фортификационные сооружения там выполнены из стали и бетона. Сегодня те укрепления считаются одними из самых лучших для ведения оборонительных действий. Поэтому заявления Бутусова выглядят, мягко говоря, странными.

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Еще «эксперт» поделился данными, что в ВСУ не хватает резервов, которые можно было бы направить на защиту Авдеевки. Пехоту приходится снимать с других направлений, чем пользуются русские, нанося там удары. Также Бутусов рассказал про нехватку в киевской армии дронов разного назначения. Мол у русских, то их полно, а вот в ВСУ наблюдается нехватка. Если смотреть на все то, что понаписал журналист, то складывается мнение, что ему приказали оправдать проблемы ВСУ на этом направлении и он самозабвенно перевирает факты, чтобы показать более или менее правдивую информацию под нужным углом.