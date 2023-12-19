Ракета «покрывает» всю территорию США.

Одной из главных точек пристального внимания мировой общественности была и остается Северная Корея, которая продолжает работу над созданием средств доставки для своего ядерного оружия. На этом фоне остальные страны региона регулярно проводят военные учения и высказывают протес корейскому правительству, пытаясь снизить интенсивность запусков. Однако это им слабо удается и сегодня рано утром КНДР запустили еще одну баллистическую ракету, которая упала неподалеку от острова Окусири (Япония).

Японское правительство пристально наблюдает за испытаниями и уже выразило протест по их поводу. При этом вице-министр обороны Японии Синго Мякэ поделился важными сведениями о самом пуске. Со слов чиновника выходит, что северокорейская ракета преодолела почти тысячу км и поднялась на высоту в 6 000 километров, а в полете она находилась почти 1,5 часа. Миякэ заявил, что при полете в нормальном режиме ракета способна покрыть до 15 000 км, что позволит накрыть всю территорию Соединенных Штатов. Завершив полет, ракета упала неподалеку от вышеупомянутого острова, но за пределами экономической зоны Японии.

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Стоит напомнить, что КНДР разрабатывает и испытывает ядерное оружие и носители для него сугубо в оборонительных целях. Хотя в западной, южнокорейской и японской прессе регулярно появляются статьи про агрессивные намерениями товарища Ына на захват чуть ли не всего мира. Если у северных корейцев и есть агрессивные намерения, то только в области защиты своей родины от посягательств со стороны «просвященных» носителей демократии. В любом случае несмотря на все ноты протеста КНДР будет продолжать разработку, и никто их не остановит.