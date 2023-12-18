В соревновании принимали участие 128 человек.

Microsoft Excel – скучный рабочий инструмент. В нем множество цифр, большие таблицы, а монотонная работа с Excel утомляет. Мало кому нравится смотреть на таблицы по восемь часов в день и заполнять их цифрами и формулами.

Чемпионат мира по Microsoft Excel 2023 доказывает, что инструмент для работы с электронными таблицами от разработчика Microsoft тоже может быть интересным.

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Лучшие из лучших приехали в Лас-Вегас 10 декабря, чтобы соревноваться в финале чемпионата. Когда-то скучное офисное программное обеспечение теперь стало привлекательным.

Соревнования проходят по системе Battle Royale, в которой участникам предоставляются задания. Киберспортсменам нужно искать творческие решения. Организаторы предоставили для практики предыдущие задания. Некоторые из них бесплатны или доступны за $20.

Полуфинал начался с кейса «Excel Superheros» — вымышленного соревнования Excel. В таблице все участники получили баллы за свои навыки в семи категориях.

За каждую решенную задачу начисляются баллы. Побеждает тот, кто наберет наибольшее количество очков в течение двух часов.

Победил Эндрю Нгай из Австралии, который получил $50 тыс. и туристическую путёвку на отдых в подарок от спонсоров.

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