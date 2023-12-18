К слову, Китай уже давно запустил телеведущих на искусственном интеллекте.

Зарубежный канал Channel 1 заявил о том, что уже в следующем году руководство запустит проект новостной передачи, которую будут вести искусственные ведущие. Новости будут настоящими и достоверными, однако говорить о них будет искусственный интеллект. Переход на виртуальных ведущих – это промежуточная стадия перемещения к полностью автоматизированным средствам массовой информации.

Отдельным преимуществом новшества является возможность выбора диктора. Пользователь сможет сам определять, какую внешность, манеры, речь и так далее он хочет видеть на экране устройства. Изменение происходит в считанные мгновения – за то время, пока тематики новостной ленты меняют друг друга, программа успеет сменить вид ведущего. Так, можно смотреть вести бизнеса и предпринимательства, которые ведет офисный работник, а о новостях моды рассказывать будет уже девушка, одетая с иголочки – или наоборот, все по выбору пользователя.

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Искусственный интеллект способен не только выбирать новости по определенной тематике. Он анализирует информацию, которая может быть интересна пользователю – к примеру, определить эмоциональную составляющую, основываясь на реакциях владельцев аккаунтов в социальных сетях. Нейросеть будет дорисовывать необходимые детали, которые не были предусмотрены студией – к примеру, схемы автомобильных аварий или непосредственно сам видеоряд. Если участник передачи говорит на другом языке, то система переведет и дополнительно озвучит говорящего.

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Сам по себе текст, по словам разработчиков, меняться не будет и останется таким, каким его создали редакторы. Каждое пользовательское изменение будет отмечено, чтобы никто не спутал индивидуальную версию от настоящей. Стоит заметить важную деталь: функции будут работать только на телефоне в специальном приложении при условии купленной подписки. На экранах сервиса не будет.