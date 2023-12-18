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g1tarist
Российские ученые изобрели метод создания топлива из пластиковых отходов
В планах - масштабирование установки для переработки пластика.

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Часть пластика остается непереработанным из-за различных факторов, таких как тип пластика, состояние сбора и обработки, транспортные проблемы и рыночные ограничения. Некоторые виды пластика сложнее переработать из-за их состава, загрязнения или по другим причинам. Неперерабатываемый пластик нашел свое применение благодаря ученым Новосибирского государственного университета и инвесторам из Ярославской области. Исследователи смогли переработать пластик в топливо для двигателей внутреннего сгорания.

Пластиковые отходы претерпели процесс пиролиза (процесса термического разложения органических соединений под воздействием высоких температур без доступа кислорода) под температурой в 600 градусов. После этого смесь, полученная в результате термического воздействия, очищается и разделяется – в ней содержатся загрязнения и нежелательные компоненты. Полученные компоненты обрабатываются по специальной методике, созданной специалистами в Новосибирске.

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Жидкость, полученная в результате химических преобразований, имеет прозрачный цвет, пахнет как привычное горючее и не имеет в составе серы. Использовать экологичное топливо можно в обычных двигателях внутреннего сгорания. Ученые планируют увеличить масштабы установки, преобразовывающей отходы – так она сможет принимать несколько килограммов неперерабатываемого пластика в час.

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#ученые #отходы
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