Подземный комплекс не нуждается в сторонней инфраструктуре.

Марк Цукерберг финансирует один из самых дорогих проектов частного строительства в истории. Он строит огромный роскошный комплекс на участке площадью 550 акров на гавайском острове Кауаи, который также включает в себя огромный подземный бункер площадью более 450 квадратных метров.

Ориентировочная стоимость этого мегапроекта составляет $270 млн, из которых около $100 млн — затраты на строительство и еще $170 млн — стоимость земли.

реклама

На территории комплекса разместится более десятка зданий, в том числе две большие виллы, деревня домиков на деревьях, соединенных веревочными мостами, теннисный корт, несколько бассейнов, сауна. В главном доме будет в общей сложности 30 спален и ванных комнат. Частный пляж также является частью комплекса.

Согласно планам строительства, полученным журналом Wired, подземный бункер будет соединен с двумя основными виллами туннелями. Бункер должен не только служить безопасным местом для укрытия, но также иметь удобные жилые помещения, машинное отделение и путь эвакуации. Дверь бункера рассчитана на то, чтобы выдержать даже взрывы.

Кроме того, вся инфраструктура спроектирована так, чтобы быть в значительной степени самодостаточной. Она имеет собственную систему водоснабжения и насосную станцию, а также сельскохозяйственные угодья, обеспечивающие производство продуктов питания.

Цукерберг использует объект не только в личных целях. Он уже проводил там встречи с партнерами по бизнесу.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Цукерберг изо всех сил старается сохранить в секрете детали своего масштабного строительного проекта на Гавайях. По данным Wired, все работники объекта должны подписать строгие соглашения о конфиденциальности. Работники, осмелившиеся поделиться изображениями объекта в социальных сетях, больше не являются участниками проекта. Пока неизвестно, как именно Цукерберг будет использовать объект после завершения строительства.