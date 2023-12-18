А также начальную и среднюю школы на системе STEM.

Илон Маск хочет открыть университет, ориентированный на «образование высочайшего уровня». По данным Bloomberg, это следует из налоговой декларации благотворительного фонда Маска.

Организация подала заявку на освобождение от налогов в октябре прошлого года. Заявка была одобрена в марте. В ней говорится, что «опытные специалисты» должны преподавать такие предметы, как математика, инженерное дело, физика и другие естественные науки.

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В то же время были обнародованы планы строительства школ K-12, то есть для обучения детей до 12-го класса. Образовательные программы будут сосредоточены на университетских предметах. Первоначально там будут обучаться 50 учеников.

Еще в 2014 году глава Tesla и SpaceX открыл в кампусе SpaceX центр для детей под названием Ad Astra. Там получили образование его пятеро детей. Ребятам не ставили оценок, и не было таких предметов, как физкультура, музыка и иностранные языки. Вместо этого основное внимание было уделено естественным наукам.

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Школа была закрыта в 2020 году после того, как дети Маска ее окончили. Ее преобразовали в онлайн-школу Astra Nova. Здесь обучаются дети от 10 до 14 лет. По собственным данным компании, в онлайн-школе обучается около 200 учеников.