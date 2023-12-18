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Илон Маск хочет открыть университет, ориентированный на «образование высочайшего уровня». По данным Bloomberg, это следует из налоговой декларации благотворительного фонда Маска.
Организация подала заявку на освобождение от налогов в октябре прошлого года. Заявка была одобрена в марте. В ней говорится, что «опытные специалисты» должны преподавать такие предметы, как математика, инженерное дело, физика и другие естественные науки.
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В то же время были обнародованы планы строительства школ K-12, то есть для обучения детей до 12-го класса. Образовательные программы будут сосредоточены на университетских предметах. Первоначально там будут обучаться 50 учеников.
Еще в 2014 году глава Tesla и SpaceX открыл в кампусе SpaceX центр для детей под названием Ad Astra. Там получили образование его пятеро детей. Ребятам не ставили оценок, и не было таких предметов, как физкультура, музыка и иностранные языки. Вместо этого основное внимание было уделено естественным наукам.
Школа была закрыта в 2020 году после того, как дети Маска ее окончили. Ее преобразовали в онлайн-школу Astra Nova. Здесь обучаются дети от 10 до 14 лет. По собственным данным компании, в онлайн-школе обучается около 200 учеников.