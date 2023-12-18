Это интересный вариант оформления фасада домов.

Studio RAP, архитектурное агентство, разработало уникальный проект под названием «Ceramic House» по оформлению экстерьера здания. Результат можно увидеть в Амстердаме на фасаде одного из бутиков. Внешне домик действительно выглядит, словно созданный из ткани. Отдельно стоит отметить, что проект хорошо вписался в окружающую действительность и не противоречит внешнему виду зданий, стоящих рядом.

Архитекторы из Studio RAP ранее создавали интересные проекты, привлекавшие к себе внимание – один из них называется «New Delft Blue». Керамическая плитка, которой покрывается фасад здания, распечатана на 3D-принтере и внешне очень напоминает текстиль. Каждая из плиток создавалась по технологии, напоминающей ткацкое ремесло: их так же создавали послойно, «пониточно». Оборудование настраивалось долго и аккуратно, чтобы так называемая ткань выглядела натуральной.

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Размер каждой плитки – 800 квадратных сантиметров (40 см * 20 см). Каждая частичка фасада была расписана и прошла обжиг. Нижние этажи здания выделаны в светлых цветах, а верхние – в различных оттенках красного. Представители Studio RAP заявляют о том, что они довольны работой – им удалось выполнить работу аккуратно и чисто, таким образом, что здание даже сочетается с соседствующими постройками, выполненными в классическом стиле.