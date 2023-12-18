Однако цифры опросов противоречат официальным заявлениям.

Российская ассоциация электронных коммуникаций провела осенью 2023 года опрос среди российских IT-специалистов, чтобы узнать больше об их доходах. Результаты оказались не очень приятными: практически 35% ответивших сообщили о том, что уровень дохода упал. Другими неприятными моментами стали сокращение вакансий на удаленке и трудности, связанные с санкционными ограничениями.

В опросе участвовало около трех тысяч человек из разных сфер информационных технологий – начиная тестировщиками и заканчивая дизайнерами. Единый показатель, говорящий о снижении доходов, увеличился с зимнего опроса: если тогда зарплата не устраивала четверть респондентов (25,6%), то сейчас – уже треть (34,9%). Однако сокращать работников стали реже – характеристика упала с 4,4% до 3,2%.

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О снижении популярности и доступности удаленной работы заявило на 5,3% больше человек, чем прошлой зимой. Сильно выросло число тех, кто недоволен отсутствием дополнительного обучения – с 13,3% до 23,8%. Треть IT-специалистов пожаловалась на то, что санкции со стороны Запада мешают в профессиональной деятельности (как минимум, техника и технологии в целом стали менее доступными), однако чуть более четверти ответивших выражают ровно обратное мнение.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации говорит о том, что в период с января по сентябрь прибыль российских компаний, связанных с информационными технологиями, выросла на 20% - теперь она составляет 1,7 трлн рублей.

Мария Сайкина, главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций, говорит, что общая картина растущего недовольствия зарплатами может меняться вследствие огромного притока молодежи, которой по разным причинам предлагают заработную плату ниже среднего. Другими причинами, по ее мнению, являются изменение курса российского рубля и рост инфляции. Согласно мнению других экспертов, отдельным фактором является снижение популярности и доступности удаленного режима работы – из-за роста спроса на вакансии «на дому» зарплаты на таких местах понижают.

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Несмотря на результаты опросов, официальные цифры аналитиков говорят ровно об обратном. Специалисты hh.ru приводят информацию о том, что медианная зарплата в сфере информационных технологий составляет по меньшей мере 63,4 тыс. рублей (что на 9,46% выше, чем прошлой зимой). «СберИндекс» заявляет, что медианная зарплата айтишников держится на уровне 68,1 тыс. рублей, а в среднем по стране такая цифра ниже - 52,27 тыс. рублей.