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g1tarist
У бойцов ВСУ заметили штурмовые винтовки французского производства FAMAS
Непонятно, можно ли считать это помощью от Франции, учитывая все недочеты этой винтовки.

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Украинская армия продолжает переходить на военные стандарты блока НАТО. В этот раз в сети появилась информация про поставку в ВСУ французских штурмовых винтовок, выполненных по схеме булл-пап. Речь идет о разработанной во второй половине 20-го века винтовке FAMAS, которая поставляется, судя по доступным кадрам, в модификации Felin. Про поставку французских автоматов на Украину сообщил ресурс под названием «Милитарный» (возможно запрещенный на территории РФ), со ссылкой на бойцов украинской армии, которые получили «новинку».

Согласно доступным кадрам, французские винтовки имеют версию Felin, которая в свою очередь является модернизацией версии G2. На кадрах хорошо видна планка Пикатинни, размещенная на рукоятке для переноски. В свое время французские военные хотели сделать Felin частью экипировки солдата будущего и на оружие должны были быть навешаны самые навороченные прицелы с возможностью передачи информации на шлем оператора. Однако что-то пошло не так, а именно не хватило денег или политической воли, и от проекта отказались в пользу вооружения армии республики немецкими автоматами.  Вероятно, маршал де Голль оценил бы такой поворот в французской военной машине.

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Вернемся к ВСУ и поставки этих винтовок в качестве помощи. Точного количества оружия, которое французские власти передадут Украине не уточняется. В любом случае скоро их затрофеят русские военные и вероятно часть винтовок пойдет в военные музеи. Бойцам ВСУ остается только немного посочувствовать, так как французский FAMAS считается одной из худших штурмовых винтовок своего класса с серьезными проблемами с загрязьняемостью и перегревом.

#всу #famas
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Современные авто ДВС на это и расчитаны на 150 тыщь, а вот если взять движки которые по милиону ходят, но этот утерянные технологии как всегда🤣
Только после 90000 км электромобиль становится экологичнее обычного авто
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