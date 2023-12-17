Голосовой ассистент на базе ИИ называется Pixie.

Google оснастит свои устройства Pixel еще большим количеством инструментов с искусственным интеллектом. Это вряд ли должно вызывать удивление, поскольку компания является одним из пионеров в области ИИ. Google, похоже, еще больше использует преимущество возможности разрабатывать программное обеспечение и само оборудование в будущем и внедряет своего собственного ИИ-помощника Pixie в свои смартфоны Pixel и другое оборудование Google.

Согласно отчету американского журнала The Information, помощник следующего поколения сможет использовать данные из различных приложений, таких как Google Карты, Gmail и другие продукты, с помощью искусственного интеллекта, работающего на локально на устройство. Pixie может стать своего рода еще более личным помощником Google.

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Google уже представила основу Pixie со своей мультимодальной моделью искусственного интеллекта Gemini. Модель Gemini Nano установлена на Pixel 8 Pro с начала декабря и выполняет на нем локальные задачи искусственного интеллекта.

Набор функций все еще ограничен и включает, например, автоматическое подведение итогов голосовых записей, хранящихся в приложении-диктофоне. Google уже заявила, что это только начало.

В будущем Pixie на базе Gemini сможет предложить множество других генеративных функций искусственного интеллекта на смартфонах Pixel. Преимущество ИИ на устройстве: пользовательские данные больше не нужно отправлять в облако для обработки, как это сейчас необходимо для Google Assistant, ChatGPT и других инструментов.

В конечном итоге это не только повышает конфиденциальность, но и уменьшает сетевое взаимодействие. Еще одно преимущество всего этого: помощник на устройстве также должен быстрее реагировать и давать ответы. Apple уже демонстрирует это, среди прочего, на Apple Watch Series 9 и Ultra 2. Начиная с watchOS 10.1, пользователи могут запрашивать информацию о своем здоровье (на английском языке), не обращаясь к облаку.

Стало известно, что Pixie может появиться на будущих смартфонах Google Pixel 9 и 9 Pro. Помощник постепенно будет предлагаться как для более дешевых моделей смартфонов, так и для умных часов Pixel.

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Pixie не следует путать с Google Assistant Bard, над которым также работает Google и который также будет поддерживаться Gemini. Этот помощник будет доступен другим производителям смартфонов. Samsung, вероятно, станет одним из заказчиков помощника на базе Bard.