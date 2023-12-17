Речь идет об авиаударах по сектору Газа

Вот уже третий месяц продолжается война Израиля против палестинского движения ХАМАС, которое совершило дерзкую атаку 7 октября этого года. В ответ на это израильские военные начали ровнять сектор Газа с землей в тщетной попытке выбить всех членов группировки и тем самым завершить конфликт малой кровью. Однако что-то пошло не так и в ходе боевых вылетов авиации ЦАХАЛ страдают мирные жители.

Американская газета The Washington Post со ссылкой на свой источник в американской разведке, рассказала про то, что более 50 процентов выпущенных бомб оказались неуправляемыми.

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Газета TWP выпустила материал, в котором рассказывает про очень интересную статистику используемых израильскими военными бомб. Всего было выпущено около 29 тысяч боеприпасов класса «воздух-земля». При этом от 55 до 60 процентов из них это банальные неуправляемые бомбы, которыми ЦАХАЛ начал пользоваться для экономии более дефицитных управляемых ракет и планирующих бомб. Именно этим, как говорится в газете, объясняется большое количество пострадавших мирных жителей палестинского анклава.

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Несмотря на подобную статистику, ЦАХАЛ продолжает применять неуправляемые бомбы. Их нисколько не смущает тот факт, что часть боеприпасов попадает по мирной застройке. Однако мировая общественность слабо реагирует на сложившуюся картину, а американцы продолжают направлять Израилю все больше и больше авиационных боеприпасов и тем самым ограничивают поставки на Украину.