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Русские военные потеснили морпехов ВСУ к востоку от села Крымки на левом берегу Херсонской области
Помимо обычных столкновений по ВСУ были нанесены еще и авиаудары

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В середине октября 2023 года штурмовыми подразделениями ВСУ была совершена десантная операция по завоеванию плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области. В результате оперативных действий ВС РФ атака была купирована, но часть военнослужащих киевской власти смогла закрепиться в районе села Крымки и создать там небольшой плацдарм, на который Киев регулярно высаживает подразделения морской пехоты, являющейся элитной частью ВСУ.  Однако больше успехов украинским войскам достигнуть не удалось и Крымки стали полноценным огневым мешком, в котором тают элитные части.

Теперь пришли новости про серию атак восточнее села, в результате чего ВСУ были отодвинуты вглубь населённого пункта.

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По сообщениям телеграмм-канала «Рыбарь», русские войска совершили ряд атак восточнее Крымок и в районе «теплиц». В результате боевого контакта ВСУ понесли серьезные потери, часть формирований отошла в глубь села, а еще часть эвакуировалась на остров Фролова. Одновременно был нанесен авиационный удар по месту высадки морпехов ВСУ и потоплено немало десантных лодок. Прижатые в селе морские пехотинцы ВСУ имеют крайне невыгодные позиции и обстановка внутри плацдарма станет еще опаснее.

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По официальным данным, поступившим с украинской стороны, статистика выживаемости солдат на Крымском плацдарме весьма печальная. Средний срок «жизни» бойца составляет до 4-х дней, после чего тот или становится грузом «200» или получает серьезное ранение и эвакуируется на «большую землю». С уменьшением занимаемой площади плотность русского огня только возрастет, что приведет к повышение скорости рассеивания украинской пехоты.

#всу
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