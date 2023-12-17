Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Екатеринбургские ученые разработали систему слежки за должниками
Поисковая модель разработана с помощью китайских специалистов

реклама

Исследователи Уральского федерального университета в Екатеринбурге совместно с китайскими коллегами разработали поисковую систему, которая способна отследить, где находятся недобросовестные должники. Целевая аудитория разработки – кредитно-финансовые организации, которые смогут эффективнее «выбивать» деньги из тех клиентов, кто не планирует платить по обязательствам.

Специалисты УрФУ уточнили, что программа работает на основе искусственного интеллекта и, соответственно, машинного обучения. Еще одной особенностью проекта является метод кроссплатформенного поиска данных – система обрабатывает не один сервис, а несколько сразу, что способствует ускорению получения результатов и повышенной точности и аккуратности информации. Программа способна анализировать звуковые файлы, видео и текстовые сообщения.

реклама

Первая версия программы будет протестирована в Китайской Народной Республике – там сеть интернет-площадок, маркетплейсов и соцсетей гораздо шире и разветвленнее, чем в России. Соответственно, больше и информации, которую можно обработать.

Чтобы узнать, где может находиться клиент организации, оператору нужно знать фамилию и имя разыскиваемого, дату и место рождения, номер мобильного телефона, адрес проживания и время последнего переговора с ним. Система просмотрит каждый доступный сервис – даже государственные платформы.

Информация сохранится в базе данных кредитно-финансовой организации. Если у нее появятся вопросы к клиенту, то программа выдаст варианты местоположения человека и сообщит оператору о них.

рекомендации
ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В планах специалистов несколько видоизменить программу, чтобы она могла качественно работать и в российских реалиях – так, нужно ввести во внимание российские социальные сети и прочие интернет-площадки.

#студент
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Планшет Honor Pad X9, обладающий 11,5-дюймовым IPS-экраном прибыл в Россию
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Индия бросает вызов решению G7 по эмбарго алмазами из РФ – Европа потеряет миллиарды долларов
7
Россия начинает производство беспилотника-камикадзе Shahed-136 и он в 3 раза мощнее
26
Спутниковый интернет Илона Маска скоро может стать доступен на смартфонах
1
В Южной Корее изобрели генератор электромагнитной энергии, не использующий топливо
15
В Европе рассказали об объемах военного производства в России и на Западе
6
В России построят 7 новых атомных электростанций
3
MSI представила первую за долгое время видеокарту в серии Cyclone
+
Прорывная технология передачи электроэнергии без кабелей становится фактом
3
Китай запустил на орбиту сверхсекретный многоразовый космический самолет
2
Киты за сутки инвестировали в Dogecoin $127 млн
+
На Android станет проще импортировать изображения из Google Фото в приложения
+
В грунте с астероида Бенну в изобилии присутствуют редкие материалы
2
Появился подробный график запуска видеокарт GeForce RTX 40 SUPER
1
Российские разработчики работают над модернизацией систем РЭБ Лесочка
1
Японский робот-гуманоид на базе ChatGPT научился самостоятельно имитировать человеческие позы
1
НАСА показало, как космический корабль входит в атмосферу
3
На Дальнем Востоке построили один из крупнейших мостов в регионе
+
Черные дыры могут поглотить звезды Хокинга изнутри
2
Игровой флагман ASUS ROG Phone 8 уже получил дату анонса
+
Motorola превращает смартфон в спутниковый телефон
1

Популярные статьи

О стоимости ремонта туалетов на авианосцах США
3
Жидкий металл 5 лет спустя - замена термоинтерфейса на процессоре Intel Core i7 8700K
57
"Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах": история, как Белоснежка своим пением змей усыпила
6
Моделирование показало, что жизнь может быть менее хаотичной, чем принято считать
3
Почему Sony не стала брать денег за дополнение Valhalla
1
Мини-сериал Сёгун (SHOGUN 2024) - надвигается буря
+
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Декабрь)
20
Первые смарт-часы разрабатывали ещё в 1985 году в СССР
14
Почему я не советуют покупать игровой ноутбук – как мне удалось сэкономить 50 000р на игровом ПК
6
Почему не стоит покупать видеокарту на вторичном рынке, и какие риски ожидают геймеров на Авито
10

Сейчас обсуждают

Alex 39
12:30
Всё со временем протухает! Бюджетные железяки ещё быстрее протухнут за это время.
Жидкий металл 5 лет спустя - замена термоинтерфейса на процессоре Intel Core i7 8700K
A224
12:29
посмотри на отпечаток вполне всё хорошо. в пртнципе можно было не перемазывать а сразу биос шить
Жидкий металл 5 лет спустя - замена термоинтерфейса на процессоре Intel Core i7 8700K
Василий Жигалин
12:28
У меня уже год в ноутбуке жидкий металл , Но пора уже менять чтоб не засох, так что все отлично и в ноутах
Жидкий металл 5 лет спустя - замена термоинтерфейса на процессоре Intel Core i7 8700K
A224
12:28
5 лет это много. некоторые по 2-3 платформы за это время сменят а что для кого целесообразно каждый решает сам
Жидкий металл 5 лет спустя - замена термоинтерфейса на процессоре Intel Core i7 8700K
Сергей Шумаков
12:25
Безмысленно что перестраивать, когда общие понятия процессов вымышленны. Тщательно подменяются основы мифическими деталями. Все уже было и существовало до нас. И к тому же применялось на практике. А п...
Грядет революция в зарядке аккумуляторов
inchaos75
12:22
Что за чушь? Чипсет если и играет какую то роль в скорости то на страшные 0,1%
Почему я не советуют покупать игровой ноутбук – как мне удалось сэкономить 50 000р на игровом ПК
Alex 39
12:21
Ну и что что консистенция утеряна? Теплопроводность таки не пострадала
Жидкий металл 5 лет спустя - замена термоинтерфейса на процессоре Intel Core i7 8700K
Даниил Дубинин
12:21
Да, да старый 80 летний индус который с 9 лет занимается огранкой алмазов передает опыт поколений своему внуку.....красиво, только не стоит забывать что сейчас многое зависит от техники и оборудования...
Индия бросает вызов решению G7 по эмбарго алмазами из РФ – Европа потеряет миллиарды долларов
Саша Головач
12:17
Хотя бы посмотри прошлые модели super и их цены, прежде чем тут выписывать
GeForce RTX 4070 Ti SUPER выйдет 24 января и получит 16 ГБ памяти GDDR6X — 7900 XT больше не нужна
Giorgi Kereselidze
12:17
Тут палки с двух концов Европа знает что без её спецов и технологий та же Индия загнётся.каяество то уже не будет.ну к примеру берём иномарку китайскую и европейскую.китай сразу загибается а вот евро ...
Индия бросает вызов решению G7 по эмбарго алмазами из РФ – Европа потеряет миллиарды долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем