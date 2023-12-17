Поисковая модель разработана с помощью китайских специалистов

Исследователи Уральского федерального университета в Екатеринбурге совместно с китайскими коллегами разработали поисковую систему, которая способна отследить, где находятся недобросовестные должники. Целевая аудитория разработки – кредитно-финансовые организации, которые смогут эффективнее «выбивать» деньги из тех клиентов, кто не планирует платить по обязательствам.

Специалисты УрФУ уточнили, что программа работает на основе искусственного интеллекта и, соответственно, машинного обучения. Еще одной особенностью проекта является метод кроссплатформенного поиска данных – система обрабатывает не один сервис, а несколько сразу, что способствует ускорению получения результатов и повышенной точности и аккуратности информации. Программа способна анализировать звуковые файлы, видео и текстовые сообщения.

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Первая версия программы будет протестирована в Китайской Народной Республике – там сеть интернет-площадок, маркетплейсов и соцсетей гораздо шире и разветвленнее, чем в России. Соответственно, больше и информации, которую можно обработать.

Чтобы узнать, где может находиться клиент организации, оператору нужно знать фамилию и имя разыскиваемого, дату и место рождения, номер мобильного телефона, адрес проживания и время последнего переговора с ним. Система просмотрит каждый доступный сервис – даже государственные платформы.

Информация сохранится в базе данных кредитно-финансовой организации. Если у нее появятся вопросы к клиенту, то программа выдаст варианты местоположения человека и сообщит оператору о них.

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В планах специалистов несколько видоизменить программу, чтобы она могла качественно работать и в российских реалиях – так, нужно ввести во внимание российские социальные сети и прочие интернет-площадки.