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Историческая миссия Ariane 6: ракета Европейского космического агентства стартует в середине 2024г
Она пережила задержки, неудачные старты, недостаток финансирования и вот теперь она готова.

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Первый полет ракеты Ariane 6 состоится с 15 июня по 31 июля, заявил на пресс-конференции глава ЕКА Йозеф Ашбахер. Первоначально миссия Европейского космического агентства должна была стартовать в 2022 году.

По словам Ашбахера, для того, чтобы уложиться в новую дату, необходимо пройти еще несколько этапов подготовки. Сюда входят испытания на перегрев приводов обеих ступеней ракеты и квалификационные испытания всей системы запуска.

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Ракета высотой 63 метра и шириной 5,45 метра ожидает своего первого комбинированного испытания на недавно построенном стартовом комплексе на космодроме Куру. Для этого в ракету была загружена модель спутника.

Когда состоятся следующие тесты, не сообщается. Два привода также должны быть протестированы как минимум еще три раза в Немецком аэрокосмическом центре.

Как и во всех европейских космических проектах, в конструкции Ariane 6 используются компоненты из многих государств-членов ЕКА. Beyond Gravity (ранее Ruag Space) поставляет обтекатель полезной нагрузки, который защищает груз при запуске, а затем открывается в космосе. Как и в случае с SLS НАСА, Magna Steyr поставляет напорные линии бака.

Первая версия ракеты-носителя — более легкая Ariane 62. Она была построена французской ArianeGroup во Франции и Германии и, как и все европейские ракеты, эксплуатируется Arianespace. Вторая версия, Ariane 64, будет запущена позже и сможет перевозить более чем вдвое большую полезную нагрузку с четырьмя твердыми ускорителями вместо двух.

Основная критика новой ракеты заключается в том, что ее компоненты не подлежат вторичной переработке. SpaceX уже давно использует многоразовые ускорители в США. Однако ЕКА работает над многоразовым двигателем «Прометей» и над ракетой-носителем, чей прототип «Фемида» был введен в эксплуатацию в 2020 году.

Однако при проектировании Ariane 6 основное внимание уделялось снижению затрат, например, за счет более эффективной сборки. На данный момент на разработку ракеты потрачено 3,9 миллиарда евро. Сюда входят твердотопливные ускорители P120, которые также используются в новой малой ракете Vega-C. Аппарат успешно совершил свой первый полет в августе.

Как пояснил Даниэль Нойеншвандер, руководитель подразделения ЕКА по ракетам-носителям, над обновлением этих ракет-носителей уже ведется работа. Изначально они должны были называться P120C+, теперь, вероятно, будут называться P160. Они должны быть в состоянии нести в космос на три тонны больше груза, чем их предшественники.

Для своего первого полета Ariane 62 будет загружен 80 кг экспериментальных и 800 кг полезной нагрузки. Конечно, многомиллионных проектов среди них нет, потому что всегда существует базовый риск неудавшегося первого старта. Поэтому на борту будут в основном тестовые спутники, кубсаты, датчики и измерительные приборы.

Также пройдет испытание модель космического корабля «Бикини» (Bikini) от франко-немецкой компании The Exploration Company. Это предварительная версия многоразового модульного космического корабля «Никс» (Nyx), первый испытательный полет которого запланирован на 2024 год. Коммерческий космический корабль сможет доставлять полезные грузы и «возможно, людей» на околоземную орбиту и на Луну.

Коммерческие миссии

Недостатка в будущих заказах нет. По словам генерального директора Arianespace Стефана Исраэля, уже запланировано 29 рейсов: 75% коммерческих и 25% частных миссий.

Ariane 6 запустит новые спутники навигационной системы Galileo. При этом Европа хочет построить альтернативу американской GPS. Кроме того, генеральный директор Amazon Джефф Безос уже забронировал 18 рейсов Ariane 6 для запуска интернет-спутников для проекта Kuiper.

Первоначально российский «Союз» планировался как резервная ракета на случай, если Ariane 6 не будет подготовлена к старту в указанные сроки. Однако, поскольку сотрудничество с Россией закончилось, альтернативы нет, что увеличивает давление на соблюдение сроков. Если первый полет пройдет успешно и полезная нагрузка будет размещена точно так, как планировалось, первый настоящий полет может состояться всего через несколько месяцев.

В то же время пять проектов, таких как европейский телескоп EUCLID, метеорологические спутники MTG от Eumetsat и спутники EarthCARE, сейчас ищут новый вариант транспортировки. Они должны были стартовать с «Союза». По словам Исраэля, еще не решено, возьмет ли на себя миссии Ariane 6. Кроме Vega-C могли использоваться и международные ракеты. Предполагается, что часть заказов возьмет на себя SpaceX.

Ariane 6 может перевозить людей

Европа хочет решить, стоит ли инвестировать в пилотируемые космические полеты. На самом деле Ariane 6 не был рассчитан на возможность вывода людей в космос, поэтому ранее предполагалось, что для этого придется разрабатывать ракеты совершенно нового поколения. Однако Ariane 6 может запустить экипаж в космос.

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Компания ArianeGroup недавно представила Susie (Smart Upper Stage для инновационных исследований) многоразовую модульную верхнюю ступень для Ariane 64. Объект будет располагаться сверху ракеты вместо обтекателя полезной нагрузки и сможет нести полезную нагрузку и людей в зависимости от того, что необходимо.

#ariane 6
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