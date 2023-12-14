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g1tarist
Австрийцы заключили контракт с немцами на модернизацию ПВО ближнего радиуса действия
Чуть ранее Австрия закупала модернизированную военную технику.

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Австрийское правительство решило усилит собственную противовоздушную оборону за счет модернизации систем ПВО ближнего радиуса действия «Скайгуард» производства немецкой компании «Рейнметаль». На это австрийские чиновники готовы потратить до 532 миллионов евро, а срок проведения работ составит целых четыре года с февраля 2024 года. Модернизации подвергнут сразу 7 тактических групп по 4 орудия в каждой.

В рамках проведения модернизации своих сил ПВО австрийцы заключают контракт с немцами на доведения ПВО ближенего радиуса действия Skyguard до максимально возможной современной версии. При этом 35-мм зенитные пушки получат обновленную систему упрапвления огнем «Скаймастер», усиленные датчики, а также немецкая «Рейнметаль» поставит запасные части и большой запас 35-мм снарядов. Срок моджернизации оценивается в четыре года.

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35-мм зенитные пушки «Скайгуард» предназаначены для борьбы с воздушными целями потенициального противника. В число их задач ставят уничтожение современных дронов, низколетящих саомолетов и ракет разного класса. При этом орудия обычно используют в тактической группе по 4 пушки для лучшего прикрытия объектов от враждебных объектов. Чем-то они напоминают по действию немецкую ЗСУ «Гепард» конца 1980-х годов, которую сейчас активно поставляют украинским военным.

#австрия
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