Чуть ранее Австрия закупала модернизированную военную технику.

Австрийское правительство решило усилит собственную противовоздушную оборону за счет модернизации систем ПВО ближнего радиуса действия «Скайгуард» производства немецкой компании «Рейнметаль». На это австрийские чиновники готовы потратить до 532 миллионов евро, а срок проведения работ составит целых четыре года с февраля 2024 года. Модернизации подвергнут сразу 7 тактических групп по 4 орудия в каждой.

В рамках проведения модернизации своих сил ПВО австрийцы заключают контракт с немцами на доведения ПВО ближенего радиуса действия Skyguard до максимально возможной современной версии. При этом 35-мм зенитные пушки получат обновленную систему упрапвления огнем «Скаймастер», усиленные датчики, а также немецкая «Рейнметаль» поставит запасные части и большой запас 35-мм снарядов. Срок моджернизации оценивается в четыре года.

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35-мм зенитные пушки «Скайгуард» предназаначены для борьбы с воздушными целями потенициального противника. В число их задач ставят уничтожение современных дронов, низколетящих саомолетов и ракет разного класса. При этом орудия обычно используют в тактической группе по 4 пушки для лучшего прикрытия объектов от враждебных объектов. Чем-то они напоминают по действию немецкую ЗСУ «Гепард» конца 1980-х годов, которую сейчас активно поставляют украинским военным.