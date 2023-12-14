Она сможет превращаться в полноценный автомат

Компания «Лобаев Арм» начинает разработку новой малогабаритной снайперской винтовки с газовым двигателем для нужд русской армии. По словам главы фирмы новая винтовка будет выполняться в калибре .308 Вин (7,62х51 мм) и обладать возможностью превращения в полноценный автомат. Для этого придется только заменить личинку и появляется возможность нормального автоматического огня. Сроки создания новой винтовки пока не уточняются и есть только информация, которой поделился с РИА Новости Лобаев.

Отечественный разработчик снайперского оружия Lobaev Arm рассказал РИА Новости про начало работ над новой снайперской винтовкой, которая при смене одного блока сможет превращаться в штурмовой комплекс. Винтовка должна будет прийти на замер LAR-10 «Счетчик» и будет весить всего 3,6 кг, что почти равно массе АК-74М. При этом в качестве автоматики конструкторы возьму газовый двигатель похожий на западные винтовки компаний HK и FN. Также глава фирмы заявил, что весь цикл производства будет под контролем Lobaev Arm, что резко повысит качество изготавливаемой продукции.

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Патрон, под который делается винтовка весьма мощный и используется в западных армиях для так называемых «марксманов». То есть не для полноценных снайперов, а для бойцов штурмовых подразделений, который выполняют роль стрелка на дальнюю (300 – 400 м) дистанцию. Поэтом новая винтовка скорее всего пойдет на вооружение самых боеспособных частей русской армии. Кроме того, продукция фирмы Лобаева всегда отличалась большой ценой, что также сужает круг потенциальных операторов нового оружия.