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g1tarist
Советник главы ДНР: ВСУ перебрасывают под Авдеевку до роты солдат с Артемовского направления
Укрепляют Авдеевку - ослабляют всё остальное.

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Осенью 2023 года Владимир Зеленский объявил Авдеевку новой «фортецией» и делает все, чтобы удержать укрепрайон как можно дольше. В первую очередь за счет переброски туда большого количества резервов с других направлений, а в последнее время снимая боеспособные части без оглядки на ослабление других участков ЛБС. Это не удивительно, так как Зеленский в первую очередь рассматривает Авдеевку, как информационный повод, на котором можно «играть». Советник главы ДНР Ян Гагин в своем интервью ТАСС рассказал, что под Донецк перебрасывается большое количество украинских войск.

Гагин поделился информацией, что украинское военное командованием под давлением президента и его чиновников перебрасывают под Донецк большое число подкреплений. В частности, под Авдеевку, так как там ВСУ несут значительные потери и их необходимо восполнять. Советник рассказал, что по доступным ему данным с Артемовского направления под Авдеевский укрепрайон перебросили до роты опытных военных тем самым ослабив ВСУ около Бахмута.

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Стоит понимать, что главком Залужный уже не раз перебрасывал все возможные резервы на это направление с целью предотвратить взятие Авдеевки русскими войсками. Однако все попытки оказываются безуспешными и город планомерно берется российскими военными под контроль. При этом у ВСУ есть и другие направления, которые критическим важны. Как высказалась бывшая замглавы Минобороны Украины Маляр их целых пять и Авдеевское только одно из них.

#всу
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