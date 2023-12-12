Уже скоро... 27 февраля 2024 года.

Twitch планирует приостановить свою деятельность в Южной Корее начиная с 17 февраля 2024 года. Страна является лидером в области популяризации компьютерных игр, одним из крупнейших рынков киберспорта в мире с одним из самых сильных стриминговых сервисов. Поэтому глава Twitch Дэн Клэнси сожалеет об этом решении. Причиной он называет чрезмерные расходы. Провайдеры потокового вещания за пределами Кореи также должны внести свой вклад в стоимость доступа к широкополосным сетям.

В Корее дела обстоят совсем плохо. В стране операторы экспериментировали с одноранговой моделью и снизили качество видео источника до 720p.

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Клэнси говорит о «значительных потерях», «очень трудном решении» и большом разочаровании. Он объявил, что сервис поможет корейским стримерам Twitch перейти на другие сервисы потокового вещания.

Netflix недавно подал в суд на местного провайдера широкополосного доступа, чтобы предотвратить оплату расходов за использование, но безуспешно. Поставщики потокового вещания должны оплатить часть сетевых расходов.

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В Европе также предпринимаются попытки ввести плату за широкополосный доступ: телекоммуникационные компании ЕС утверждают, что американские компании вызывают потребность в пропускной способности, за которую они не хотят платить. В 2021 году только на Netflix и Microsoft приходилось 56% трафика данных.